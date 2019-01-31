Çin'den Katar'a işbirliği ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesi ile Katar arasında doğal gaz ve petrol alanında olan iş birliğinin enerji, altyapı inşası, yatırım ve yüksek teknoloji alanlarında da teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Şi, resmi ziyaret kapsamında Çin’de bulunan Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’yi başkent Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından yapılan heyetler arası görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliği olduğunu hatırlatarak, söz konusu iş birliğinin enerji, altyapı inşası, yatırım ve yüksek teknoloji alanlarında da teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şi, Katar ile Çin arasında iletişimi güçlendirmeye ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Diğer yandan Çin ve Katar arasında uluslararası terör ve aşırıcılıkla mücadele konusunda iletişim, deneyim ve iş birliğinin artması gerektiğini belirten Şi, iki tarafın stratejik kalkınma, Kuşak ve Yol’un ortak inşası konusunda ilerleme kaydetmesinin önemine işaret etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Körfez’in istikrar ve iş birliğinin bölgesel refahın temeli olduğunu söyleyerek, “Çin, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap ülkeleri çerçevesinde farklılıkların ve çelişkilerin siyaset ve diplomasi metotlarıyla uygun şekilde çözülmesini destekliyor.” diye konuştu.

Körfez’deki Arap ülkelerinin aralarındaki birlik ve uyumu düzeltmesini desteklediklerini vurgulayan Şi, “Çin, KİK’in isteğine göre yapıcı rol oynamaya hazır.” ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Al Sani de Çin ile enerji, yatırım, yüksek teknoloji ve altyapı gibi geniş alanlarda iş birliğini geliştirmeyi beklediklerini ifade ederek, “Çinli şirketlerin Katar’a yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.

Al Sani, Çin ile terör ve aşırıcılıkla mücadelede iş birliğini derinleştirmeye ve iletişimi güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından iki liderin huzurunda bazı ikili iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

Kaynak: AA