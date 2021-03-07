Çin Dışişleri Bakanı Yi'den Tayvan açıklaması: Taviz yok

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer olmadığını söyledi.

Xinhua ajansının haberine göre, Wang, Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, ülkenin en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 4. Dönem Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Wang, "tek Çin" ilkesinin Çin-ABD'nin siyasi temeli olduğunu savunarak, "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok." dedi.

Çin'in, ABD'nin Tayvan meselesini düzgün şekilde ele almasını beklediğini vurgulayan Wang, "kırmızı çizgiyi geçme" ve "ateşle oynama" olarak değerlendirdiği, önceki Washington yönetimin uyguladığı Tayvan konusundaki politikalardan ABD'nin vazgeçmesi umudunu dile getirdi.

Wang, Tayvan'ın Çin ile yeniden "birleştirilmesi gerektiği ve kesinlikle birleştirileceği" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu, tüm Çin ulusunun tarihinin ve kolektif iradesinin eğilimi. Değiştirilmeyecek ve değiştirilemez." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Wang, Çin'in ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı büyüme yolunda ilerletmek için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu, ABD'nin de aynı yönde hareket etmesini ve ikili iş birliği üzerindeki "mantıksız yaptırımları" olabildiğince erken kaldırmasını ve yeni engeller koymamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Wang'dan Hong Kong'un seçim sisteminin değiştirilmesine destek

Wang, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere yönelik desteğini ifade etti.

"Vatanseverlerin Hong Kong'u yönetmesi" uygulanmasının, tek Çin ilkesini geliştirme ve kentte uzun vadeli istikrarı sürdürme ihtiyacı açısından gerekli olduğunu söyleyen Wang, söz konusu değişikliğe ilişkin "Anayasal, meşru, adil ve makul." dedi.

AA

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 11:43