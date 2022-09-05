Çin Devlet Başkanı Şi’den Selman bin Abulaziz'e mektup

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abulaziz'e bir mektup gönderdi.



Çin Devlet Başkanı, iki ülke ve halkları birbirine bağlayan sağlam ilişkileri her alanda geliştirme yollarını içeren mektupta, ülkesinin Suudi Arabistan’ın Riyad’da Expo 2030’a ev sahipliği yapma talebine verdiği desteği ifade etti.



Söz konusu mektup, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah adına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim el Hureyci tarafından, Çin’in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing ile yapılan görüşme sırasında teslim alındı.



Görüşmede, ikili ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ele alınırken, karşılıklı çıkar konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Şarku’l Avsat