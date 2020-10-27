Çin'e petrol temini alanında Saudi Arabistan Rusya’yı geçti

Bu sene Eylül ayı itibariyle Çin'e petrol temini alanında Saudi Arabistan Rusya’yi geçti. Listede üçüncü pozisyonuna Brezilya geçti.

Çin Baş Gümrük İdaresi raporuna göre, geçen ayda Çin toplam 7,78 milyon ton petrol Saudi Arabistandan aldı (günde 1,89 milyon varil). Ağustosta petrol ithalatında Arabistanın petrolü 5,26 milyon ton miktarda hesaplanıyordu.

Rusyadan Eylüldeki petrol ithalatı 7,48 milyon ton olarak belirlendi (Ağustosta 5,8 milyon ton idi). Brezilyadan Çin 4,49 milyon ton ve ABD’den 3,9 milyon ton petrol ithal etti.

Bu yılın 9 ay itibariyle Çin petrol ithalatını yüzde 13 arttırdı.

Kaynak: interfax.ru