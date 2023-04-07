Çin etkisi: Suudi Arabistan, Husilerle görüşecek

Çin'in Orta Doğu ülkeleri arasındaki etkisi giderek yayılıyor.

En son İran ile Suudi Arabistan'ı barıştıran Çin'in şimdi de Suudi Arabistan'ın Husilerle görüşmesini teşvik ettiği belirtiliyor.

Çin'in arabuluculuğundaki anlaşma uyarınca İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Pekin'de yüz yüze görüşmesinin ertesinde, İran ile Suudi Arabistan'ın karşıt tarafları desteklediği Yemen için barış ışığı yandı.

Mart 2015'ten beri Suudi Arabistan öncülüğünde 9 ülkeden oluşan koalisyonun askeri müdahalesine uğrayan, bu yüzden ölümler ve altyapının mahvolmasının yanısıra açlık ve salgın hastalıklarla boğuşan Yemen'de İran'la bağlantılandırılan Şii Husilerlerin kapasını Suudi Arabistan çaldı.

Suudi ve Ummanlı yetkililerden oluşan bir heyet, Husilerle ateşkesi görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gitti.