Çin, Filistin için adalet çağrısında bulundu

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Çin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Filistin meselesinin Ortadoğu sorununun temelini oluşturduğunu belirten Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "Sorunun temelinde Filistinliler için adaletin sağlanmaması yatmaktadır" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken Çin Halk Cumhuriyetinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Filistin meselesi, Ortadoğu'daki en temel sorundur ve bu sorunun temelinde Filistinliler için adaletin sağlanmaması yatmaktadır" açıklamasında bulundu.

BÜYÜKELÇİ CÜN: DURUMUN KÖTÜYE GİTMESİNDEN ENDİŞELİYİZ

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cün de, çatışmanın başlamasının ardından BM Güvenlik Konseyinin 8 Ekim'de düzenlediği acil oturumda, Çin tarafının, "İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalardan kaygı duyduğunu ve durum daha kötüye gitmesi ihtimalinden endişeli olduğunu" dile getirmişti.

Çin'in sivillere yönelik her türlü şiddeti ve saldırıyı kınadığını ifade eden Cang, "Tüm taraflar, uluslararası insani hukuka bağlı kalarak sivillere ve sivil tesisleri tahrip etmeye yönelik saldırılardan kaçınmalıdır" demişti. Cang, Filistin ile İsrail arasındaki tekrar eden çatışmaların sebebinin Orta Doğu barış sürecinin doğrultusundan çıkması, iki devletli çözüm temelinin aşındırılması ve ilgili BM kararlarının etkin şekilde uygulanmaması olduğunu vurgulamıştı.

"DURUMU DAHA KÖTÜYE GÖTÜRMEKTEN KAÇINMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı da aynı gün yayımladığı yazılı açıklamada, taraflara, "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısı yapmıştı. Çin'in Filistin ile İsrail arasında gerilimin ve şiddetin artmasından "derin endişe duyduğu" belirtilen açıklamada, "Tüm ilgili tarafları sükunet ve itidalle hareket etmeye, sivillerin korunması için çatışmalara derhal son vererek durumu daha kötüye götürmekten kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.