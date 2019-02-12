Çobanbeyli sınır kapısında büyük patlama, 2 yaralı

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey beldesinin girişinde bombalı aracın patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye topraklarında sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesinin girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Çobanbey Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken, beldede çıkışlar da kapatıldı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çıkan yangına müdahale etti.

Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı gecen Kasım ayında kapatılmıştı.

KİLİS VALİSİ'NDEN PATLAMA AÇIKLAMASI

Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Soytürk, "Saldırı Türkiye'ye yönelik değil, Özgür Suriye Ordusu'na yönelik. Sınır kapısına 10 kilometrelik bölgede El Bab yolunda meydana geldi. 3 kişi yaralandı, yaralılar Türkiye tarafındaki çeşitli hastanelere yönlendirildi" dedi.

Kaynak: AA, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 07:51