"Çocuklarımız soğuktan gece boyu ağladı"

Yoğun kar yağışı, İdlib ilinde altyapının olmadığı, derme çatma kurulan birçok çadır sakinini olumsuz etkiledi.

Kış şartlarının ağır geçmesi, halihazırda iç savaş ortamında zor şartlarda çadırlarda yaşayan sivillerin hayatını daha da zorlaştırdı.

Suriye’nin Türkiye sınırı yakınlarındaki Muhacirun çadır kampına yerleşen Hude Ebu Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kamptaki ailelerin çadırlarının başlarına yıkıldığını söyledi.

Çadırları yıkılınca komşularının yanına göç ettiklerini ifade eden Ebu Mahmut, "Çocuklarımız soğuktan dondu ve gece boyu ağladı. Ne yapacağımızı bilemedik." dedi.

Kaldığı çadır kampında 450 ailenin yaşadığını ifade eden Meryem Şeyh de kar yağışı nedeniyle yıpranmış çadırlarının su aldığını söyledi.

Şeyh," Çadırda yaşlı annem ve babam kalıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yağışlar böyle devam ederse bu çadır da yarın yıkılır." diye konuştu.

Yağmurdan ve kardan korunmak için yağmurluklara ihtiyaçları olduğunu belirten Şeyh, kampta yaşayan ailelerin çadırlarının çürüdüğünü ve su aldığını dile getirdi.

Şeyh, "Yakacağımız yok, gelirimiz yok, odun pahalı. Gece yağan kar ve aşırı soğuk nedeniyle uyuyamadık. Çadırımızın üzerinde biriken karları temizledik." dedi.

Geceyi çok zor geçirdiklerini ifade eden Halid Berhum da durumlarının çok kötü olduğunu, bölgede yaşayan aileleri kötü günlerin beklediğini anlattı.

Berhum, "Çadırlarımızı değiştiremedik. Yakacağımız yok. "ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.