Çok sayıda İsrail askeri esir alındı
Hamas, İsrail'de düzenlediği harekatta çok sayıda işgal askerini rehin aldı. Rehin alınan askerlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ortadoğu 07.10.2023, 12:16 07.10.2023, 14:45
Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıdan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Gazze sınırından İsrail'e giren Hamas üyeleri, birçok İsrail askerini yaka paça gözaltına aldı.
İsrail askerlerinin yakalandığı anlara ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
NETANYAHU: SAVAŞTAYIZ
Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, saatler sonra yaptığı ilk açıklamada, "Savaştayız, kazanacağız" dedi.
Açıklamayla paralel olarak İsrail savaş uçakları Gazze'de hükümet binalarını hedef aldı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı binası savaş uçakları tarafından vuruldu.
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