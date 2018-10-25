'Çöldeki Davos' Amerika’ya yaradı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Al-Falih bugün yaptığı açıklamada, Riyad ‘Gelecek Yatırım Girişimi’ zirvesinde imzalanan anlaşmaların toplam 56 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Devlet televizyonu Al-Ahbariye’ye konuşan Al-Falih, “ Toplam 56 milyar dolar değerinde 25'ten fazla anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı. Al-Falih, konferansta imzalanan anlaşmaların çoğunluğunu ise Amerikan şirketlerinin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

‘Çöl Davosu' olarak adlandırılan yatırımcılar konferansından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da diğer Avrupa ülkeleri bakanları gibi çekilmişti.

Almanya silah satışını iptal ettiğini açıklamış, Berlin yönetimini İtalya'nın da takip edeceği belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 12:33