Cubeyr Kaşıkçı olayında hatalarını kabul etti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

"Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez. Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz. Velaiht Prens Selman'ın cinayetle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Çavuşoğlu, ''Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Viyana sözleşmesine göre bu yargılamada Türk kanunları geçerlidir.'' demişti.

"Türkiye'den istihbarat ve kanıt sağlamasını üç kez talep ettik, ama bize bunları sunmadılar."

Türkiye ile Katar'ın Suudi Arabistan'ı hedef alan sistematik kampanya yürüttüğünü öne süren Cubeyr, Türkiye'nin Kaşıkçı vakasında hala bilinmeyen meselelere ışık tutabilecek istihbarat sağlamasını umduklarını belirtti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiğinde kendisini bekleyen bir ekip olduğunu bilip bilmediğine dair bir fikrinin olmadığını söyleyen Suudi bakan, Suudi Veliaht Prensi'nin Kaşıkçı vakasıyla kesinlikle bir ilgisinin olmadığını savundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 17:21