Cubeyr: Suudi Arabistan özünde yeşil bir coğrafyaya sahip



Cubeyr, Yeşil Suudi Arabistan Girişimi Forumu’nun ikinci günü etkinliklerindeki tartışma oturumunda, ülkesinin büyük bölümünün çölden oluşmasına rağmen özünde yeşil bir coğrafyaya sahip olduğunu kaydetti.



Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunun iklim değişikliği olgusuyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Cubeyr, gelecek nesiller için daha iyi bir dünya inşa etmek adına uygun çözümler bulma ihtiyacına değindi.



İklim İşler Elçisi, Suudi Arabistan’ın yeşil yolculuğu hakkında verdiği mesajda, “Artık kendimizi petrol üreten bir ülke olarak değil, enerji ihracatçılarından biri olarak takdim ediyoruz” ifadeleri kullandı.



Öte yandan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan, Yeşil Suudi Arabistan Girişimi’nin çevre yönetiminin ekonomik büyümeye engel oluşturmayan bir dünyaya ulaşmayı amaçladığını aktardı.



Rumayyan, ‘sıfır tarafsızlık’ hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için Kamu Yatırım Fonu tarafından alınan kapsamlı önlemlerin altını çizdi.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman dün, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh şehrinde başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) oturum aralarında Yeşil Suudi Arabistan Girişimi Forumu’nu başlattıklarını duyurdu. Bakan, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın inisiyatifiyle forumun her yıl düzenlemeye karar verildiğine değinerek, “Adımlarımızdan eminiz” dedi.



Bakan, “Kendimizi 2060 yılına kadar nötr karbona ulaşma ve emisyonların 278 milyon tondan azaltma hedefine adadık. Bunu başarmaya devam ediyoruz ve bir başarı listesi elde ettik. Önümüzdeki yıl boyunca 10 yeni projeyi duyuracağız” dedi.

Şarku’l Avsat