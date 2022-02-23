Cumhurbaşkanı Avn: Deniz sınırlarında Lübnan'ın hakkını heder etmem imkansız

Lübnan'da özel televizyon kanalı OTV'ye konuşan Avn, İsrail ile sınırların belirlenmesi konusunun egemenlik konusu olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin haklarına verdiği önemi vurgulayan Avn, "Ben Lübnan'ın ve Lübnan halkının haklarının korunmasında oldukça hassasım. Deniz sınırlarında Lübnan'ın hakkını heder etmem imkansız." dedi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın deniz sınırının 23 numaralı sınır hattı olduğunu, müzakereleri bu çerçevede yaptıklarını belirterek, bazılarının ise 29 numaralı sınır hattını ortaya attığını ancak bunu kanıtlamak için herhangi bir argümanları bulunmadığını söylemişti.

Geçen hafta Lübnan'da bazı siyasi çevreler ve basın organları, deniz sınır hattının 29 numaralı hattan başladığını ancak Avn'ın bu konuda geri adım attığını ileri sürmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamıştı.