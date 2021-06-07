Daha önce de olmuştu: İstihbaratçı albay suikaste uğradı

Irak Ulusal İstihbarat Servisinde görevli Albay Nibras Ferman Feyli, başkent Bağdat'ta aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye yakınlığıyla bilinen "Nas News" sitesinin haberine göre, Ulusal İstihbarat Servisi Mali Denetim ve Bütçe Daire Başkanı Albay Feyli, Bağdat'ta Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Belediyat bölgesinde aracında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Şii bir Kürt olan Feyli'nin yaşamını yitirdiği, Irak hükümetinin ise söz konusu suikastın aydınlatılması için inceleme komisyonu kurduğu ifade edildi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta mart ayında da Ulusal İstihbarat Servisinde görevli bir albay kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

AA