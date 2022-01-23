DAİŞ'in Haseke'deki cezaevi saldırısı sonrası SDG'nin operasyonu devam ediyor

DAİŞ'in perşembe günü Suriye'nin Haseke vilayetinde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan bir cezaevine saldırmasının ardından çatışmalar sürüyor. Örgütün Geweran'daki Sinaa cezaevine düzenlediği saldırının ardından çok sayıda militanın firar ettiği belirtilirken, ABD liderliğindeki koalisyonun tesisi kontrol altına almaya çalışan SDG'ye hava saldırılarıyla destek verdiği açıklandı.

ÇOK SAYIDA DAİŞ'Lİ FİRAR ETTİ

Bölgeden gelen haberlere göre, DAİŞ'in cezaevindeki üyelerini kurtarma amacıyla perşembe günü cezaevinin kapısının önünde bombalı araçla saldırı düzenlemesinin ardından çıkan çatışmalar dördüncü gününe girdi. Çatışmalarda en 70 mahkumun öldüğü belirtildi. SDG de 17 üyesinin öldüğünü açıkladı.

SİVİLLER KAÇIYOR

DAİŞ'in baskını sonrasında onlarca kişinin cezaevinden kaçtığı, firarilerden bazılarının yakalandığı ancak bölgede yaşayan binlerce sivilin kaçtığı aktarılıyor. SDG'nin cezaevini kuşattığı, Amerikan askerlerinin bazı noktalara konuşlandığı ve çevredeki mahallelerin kontrolünü DAİŞ'ten geri alma çabalarının sürdüğü belirtiliyor.

DAİŞ'TEN 'ELİMİZDE REHİNELER VAR' TEHDİDİ

Cezaevinin bazı noktalarını hâlâ kontrol ettiği belirtilen DAİŞ ise sosyal medyada paylaştığı bir videoda, çok sayıda üyesinin kaçtığını ve militanların elinde rehineler olduğunu duyurdu.

ABD'DEN SDG'YE TEŞEKKÜR

Pentagon'dan yapılan açıklamada SDG'ye hava saldırılarıyla yardım edildiği doğrulanırken, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da saldırıyı 'DAİŞ'in militanları kurtarma girişimi' olarak niteleyip kınadı. Price, verdiği 'hızlı yanıt' için SDG'ye teşekkür ederken, SDG saflarındaki can kayıpları için de başsağlığı diledi.

Geweran'daki cezaevi baskını, DAİŞ'in üç yıl önce Suriye'de yenilgiye uğratılmasından bu yana düzenlediği en büyük saldırı. Söz konusu cezaevi, bölgede en fazla DAİŞ üyesinin tutulduğu noktalardan biri olarak biliniyor. Cezaevinde, bazı örgüt liderleri de dahil, yaklaşık 3 bin 500 DAİŞ mensubu tutuluyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolündeki cezaevlerinden 50'den fazla ülkeden binlerce DAİŞ mensubu tutuluyor. SDG'nin bu merkezlerin giderek kalabalıklaşmasına dikkat çekerek, DAİŞ'lilerin pasaportlarını taşıdıkları ülkeler tarafından geri alınıp buralarda yargılanması yönündeki çağrıları büyük ölçüde yanıtsız kalmış durumda. Söz konusu kişilerin haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulması ise insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine neden oluyor. Öte yandan SDG, bölgenin Arap nüfusundan bazı kişilere ayrımcılık yapılarak bu merkezlere gönderildiği suçlamalarını reddediyor.

2012 yılında Irak'taki cezaevi baskınlarıyla güçlenen DAİŞ, yenilgiye uğratılmasının ardından son olarak Suriye'nin Derik bölgesinde 2019'da benzer bir girişimde bulunmuştu. Bu baskının sonrasında patlak veren çatışmalar da, ABD'nin hava desteğiyle sonlandırılmıştı.

DUVAR