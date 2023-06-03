Darbeci Sisi, İmam Verş'in mezarını yıktı

Abdulfettah es Sisi yönetiminin, kıraat imamlarından İmam Verş'in mezarını yıktığı iddia edildi.



Mısır'da Abdulfettah Sisi rejimi tepki çeken bir eyleme daha imza attı.

Son dönemde Sisi rejimi, başkent Kahire'nin kuzey bölgesindeki tarihi mezarlıklarda yıkım faaliyetlerine girişti.

Bu kapsamda birçok tarihi mezarın da yıkıldığı rapor ediliyor.

Mısırlı insan hakları grupları ve arkeoloji uzmanları, devam eden yıkımlara tepki göstererek yıkımların durdurulması için dava açtı.

Bölge kaynakları, Sisi rejimi tarafından yıkılan mezarlar arasında, kıraat imamlarından İmam Verş'in mezarının da bulunduğunu öne sürdü.

İmam Verş kimdi?

728 yılında dünyaya gelen İmam Verş (Ebû Saîd Osmân b. Saîd b. Abdillâh el-Kıbtî) İslam'daki 7 kıraat imamından biri olarak biliniyor.

İmam Verş'in mezarının yıkıldığı iddiaları Mısırlıların tepkisini çekti.

Mısır makamları konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.