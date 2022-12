Daru'l İfta: Mısır’da her ay boşanma üzerine yaklaşık 5 bin fetva isteniyor

Mısır’ın fetva kurumu Daru'l İfta, her ay boşanma konusunda yaklaşık 5 bin fetva istendiğini açıkladı. Daru'l İfta, bu yüzden evlenmek üzere olanların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.



Mısır Baş Müftüsü Dr. Şevki Allam, boşanma sorununu aile müessesini ve şerefini koruyacak şekilde çözmek için tavsiye ve rehberliğin yanı sıra etkili araçlar kullanılması, olum yönlere bakılması ve bu yönlerin hatırlanması, aile fertlerinin hakka girmekten kaçınmaları ve görevlerinden kaçmamaları gerektiğini vurguladı. İslam dininde eşlere herhangi bir sorun ya da engel olduğunda evlilik bağını koparmak için acele etmemelerinin, aksine evliliklerine sahip çıkmalarının tavsiye edildiğini hatırlatan Baş Müftü, “İyilik ve merhametle davranılması, iyi düşünülmesi, kıskançlıkların yatıştırılması, hayatın yüküne ortak olunması, her bir tarafın diğerinin durumunu dikkate alması gerekiyor” dedi.



Daru'l İfta’ya gelen boşanma ile ilgili fetva taleplerine değinen Baş Müftü, “Fetva, üç aşamadan geçen organize ve disiplinli bir yönteme göre verilir. Birinci aşamada bir yetkili konuyla ilgilenmeye başlar. Fetva isteyenler için evliliklerini sürdürmeleri için bir çözüm mümkün değilse mesele üç akademisyenden oluşan uzman komisyona havale edilir. Eğer boşanmanın gerçekleştiğine dair bir şüphe varsa, fetvayı talep edenler bana yönlendirilir ve boşanma olayının taraflarını, gerçekten boşanmak istediklerinden emin olmak ya da bir çözüm bulmak için ofisimde ağırlayabilirim. Sonuçta bu toplumun çekirdeği olan ailenin korunması meselesidir” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Daru’l İfta tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, “Daru’l Ifta olarak boşanma vakalarının birçoğunun, özellikle evliliğin ilk beş yılında, eşlerin evlilikte sahip oldukları hakların, üstlendikleri görevlerin ve kendilerine verilen sorumluluğun farkında olmamalarından kaynaklandığını fark ettik” denildi.



Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre, Daru’l İfta’ya her ay yaklaşık 5 bin boşanma fetvası başvurusu yapılıyor. Bunların büyük çoğunluğunun talak (boşanma) yeminlerinden oluştuğunu belirten Baş Müftü Dr. Allam, ancak bu yeminlerin binde birinin ya da daha azının doğrulandığını belirterek Daru’l İfta alimlerinin, bunun fiili bir boşanma mı yoksa boşanma yemini mi olduğunu şeyhlerinden aldıkları birikmiş ve kitaplarda bulunmayan tecrübeleri sayesinde bilebilecekleri deneyime sahip olmalarından ötürü bu sonuca varabildiklerini kaydetti.



Daru’l İfta’nın, aile yapısını güçlendirmek için çeşitli önleyici tedbirler aldığını da açıklayan Baş Müftü, son yıllarda evlenmeye hazırlananların bilinçlenirilmesi ve aile içi anlaşmazlıkları yönetilmesi gibi eğitici programların başlatıldığını ve bu alanda özel bir departmanın kurulduğunu ifade etti.



Aile danışmanlığı seanslarında Daru’l Ifta'dan bir temsilcinin yanı sıra psikologların ve sosyologların da katılımıyla boşanma konularının tartışıldığını belirten Baş Müftü, boşanma başta olmak üzere aile ile ilgili en önemli sorunları ve gelişmeleri takip etmek, bunları incelemek ve yasal bir yol bularak sorunu çözmek için çalışıldığını kaydetti.



Eşlerin ani bir kararla boşanma ilanında bulunmakta acele etmesini engellemek için evlenmek üzere olanların bilinçlendirilmesi amacıyla kurslar düzenlemenin önemini vurgulayan Baş Müftü, Adalet Bakanlığı ile iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülen resmi bir eğitim programının, Mısır devleti düzeyindeki tüm yetkili makamları aile kurumunun korunmasına yardımcı olan ve yüksek boşanma oranlarından sonra belge ile boşanma talebinde bulunan eşlerle nasıl ilgilenileceğine ilişkin ilke, hüküm ve esaslar konusunda eğitmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Şarku’l Avsat