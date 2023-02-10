Dayanışma devam ediyor: Suudi Arabistan Türkiye'ye 2 uçak daha yolladı

Söz konusu ekibin, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın bu kapsamda daha önce de Türkiye'ye 3 uçak gönderdiğine işaret edilen haberde, son gönderilenlerle birlikte bu sayının 5'e ulaştığı kaydedildi.

Riyad yönetiminin 9 Şubat Perşembe günü yolladığı ilk 2 uçakta, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin yanı sıra gıda maddeleri, çadır, uyku tulumu, battaniye ve tıbbi malzemelerden oluşan 98 ton, bugün sabah saatlerinde yolladığı 3. uçakta ise 104 ton 62 kilogram yardım malzemesi gönderilmişti.

Depremzedeler için toplanan bağış 57 milyon dolara ulaştı

Öte yandan, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 216 milyon riyal (yaklaşık 57 milyon dolar) bağış toplandı.

Platformun internet sitesinden duyurulan bilgiye göre, kampanyaya katılanların sayısı ise 623 bin 164 oldu.