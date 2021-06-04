DEAŞ, İran Devrim Muhafızlarını pusuya düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki asker, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hasan Abdullahzade ve Muhsin Abbasi, Deyrizor'dan Tedmür'e giderken yolda terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü.

Hayatını kaybeden İranlı askerlerin Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptıkları belirtilirken ne zaman öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

AA