DEAŞ lideri Bağdadi çöle kaçtı iddiası

Bugüne dek birçok kez öldüğü öne sürülen terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir Bağdadi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. DEAŞ’ın yabancı savaşçılarının Bağdadi’ye ‘darbe’ girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

The Guardian gazetesinin istihbarat yetkililerinden elde ettiği habere göre, olay 10 Ocak günü Suriye-Irak sınırında, o dönem hâlâ DEAŞ’ın elinde olan bir kasabada yaşandı.

İstihbarat yetkilileri, yabancı savaşçıların Bağdadi’ye darbe girişiminde bulunduğunu, DEAŞ liderinin korumaları ile bu savaşçılar arasında çatışma çıktığını ve iki kişinin öldüğünü söyledi. İddiaya göre Bağdadi, korumaları tarafından çöl bölgesine kaçırılarak kurtuldu.

Yabancı savaşçıların başlattığı darbe girişiminin Doğu Suriye’de Heccin kentinde gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net