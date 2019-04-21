DEAŞ onlarca Suriye askerini öldürdü

DEAŞ'ın Suriye’de düzenlediği son saldırıda Suriye Ordusu'na bağlı 35 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren askerler arasında üst düzey dört komutan da bulunuyor.

Bu DEAŞ'ın son dönemde yenilgiye uğratıldığının açıklanmasından bu yana düzenlediği en büyük saldırı oldu. Amerika’nın DEAŞ'ın yenildiğini açıklamış olmasına karşın örgüt, halen Irak ve Suriye’de çöl ve bazı dağlık bölgelerde varlığını sürdürüyor ve yenilgiye uğradığını iddialarını reddediyor.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Suriye ordusunun kayıp verdiği son saldırının, tarihi Palmira kenti yakınlarında düzenlendiği belirtildi.