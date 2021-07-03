Delta varyantı o ülkeye'de sıçradı

Hasan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, delta varyantına rastlanan 9 kişinin Etiyopya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'tan geldiğini belirtti.

"Lübnan daha fazlasına katlanamaz." diyen Hasan, Lübnanlıları aşı olmaya ve gerekli koruyucu tedbirlere uymaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar salgın nedeniyle 7 bin 856 kişi vefat etti, 545 bin 226 kişi virüse yakalandı, 532 bin 988'i de iyileşti.

Kuveyt 12 ülkeye uçak seferlerini yeniden başlatıyor

Kuveyt haber ajansı KUNA, yaklaşık bir yıl aradan sonra 12 ülkeye doğrudan uçuşların 8 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, doğrudan uçuşların başlayacağı ülkelerin İngiltere, İspanya, ABD, Hollanda, İtalya, Avusturya, Fransa, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Almanya, Yunanistan ve İsviçre olduğu aktarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözcüsü Saad el-Uteybi ise 1 Ağustos'tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarının aşı olmaları şartıyla ülkeye girişine izin verileceğini kaydetti.

Kuveyt'te son verilere göre, salgın nedeniyle 1995 kişi vefat etti, 360 bin 406 kişi enfekte oldu, 339 bin 604 kişi iyileşti.