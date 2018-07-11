Deralı askeri muhaliflerden Rusya'ya suçlama

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Suriye'nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki askeri muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve Rusya hakkında "ateşkes anlaşmasına uymayarak ülkenin kuzeyine göç etmek isteyenleri engelleme" suçlamasında bulundu.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Güney Operasyon Odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, yaptığı açıklamada, Rusya ile 6 Temmuz'da varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Rusya ve Esed rejiminin Dera'daki askeri grupları kuşatarak ülkenin kuzeyindeki İdlib'e göçlerini engellediğini söyledi.

Ebu Şeyma, "Göç etmek isteyenlerin çıkışlarının geciktirilmesinden endişe duyuyoruz. Rejim ve destekçilerinin Ürdün sınır hattında ilerlemesiyle Dera'daki bazı köy ve beldeler abluka altına girdi. Abluka ile tutuklama ve tasfiyeler olacaktır." diye konuştu.

Rusya ve rejim güçlerinin geçen hafta varılan anlaşmaya uymadıklarını belirten Ebu Şeyma, rejim güçlerinin Dera'nın doğu kırsalında en son girdiği 4 noktadan henüz çekilmediğini aktardı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması ve rejimin ele geçirdiği bazı bölgelerden çekilmesi öngörülüyor.

Rejim güçleri ateşkese rağmen ilerledi

Rejim güçleri, ateşkes anlaşmasına rağmen Dera'nın batı kırsalında bulunan Tel Şihap, Zeyzun ve Yavda gibi bazı köy ve beldeleri ele geçirdi.

Muhalif kaynaklardan edinilen bilgilerde de rejim ve destekçilerinin Dera'nın kuzey kırsalında Suriye'nin İsrail sınırındaki bazı köy ve beldelere askeri operasyon için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınırı hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti. Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden edilen sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 17:03