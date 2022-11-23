Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli albay Suriye'de öldürüldü

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, DMO Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, söz konusu albayın “Salı sabahı Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle ” öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, Albay Caferi’nin Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri’nde görevli olduğu aktarıldı

Caferi'nin Suriye’de “ danışman” sıfatıyla görev yaptığını savunan DMO, olayla ilgili İsrail’i suçlayarak, bombanın “İsrail ajanları” tarafından cadde kenarına yerleştirildiğini ileri sürdü.

Açıklamada, Caferi’nin cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceğine dair bilginin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.