Deyrizor'a hava saldırısı: 35 ölü

Suriye'nin Deyrizor ilindeki hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı

Deyrizor'a hava saldırısı: 35 ölü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor kentindeki hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi. 

Yerel kaynaklardan alıNAN bilgiye göre, Deyrizor'un DEAŞ'ın kontrolündeki Susa beldesine bağlı Sirb bölgesine dün gece yapılan hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybederken en az 25 sivil yaralandı.

Esed rejimi medyası, söz konusu saldırıyı ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının düzenlediğini iddia etti.

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illerinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

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