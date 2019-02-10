Deyrizor'da DEAŞ-YPG çatışması yeniden şiddetlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile YPG/PKK'lılar, Irak sınırına hakim Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'a 4 gün aranın ardından yeniden saldırmaya başladı.

Koalisyon güçleri, dün akşam saatlerinden bu yana beldeye havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'da, DEAŞ ile YPG/PKK arasında yeniden başlayan çatışmalar şiddetlendi.

DEAŞ'lıların bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı öldü.

Öte yandan 4 gün aranın ardından dün akşam saatlerinde beldeye yeniden saldırı başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanı da sürüyor.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

YPG/PKK, daha önce de DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lılar, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net