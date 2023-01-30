Deyrizor'da İranlı terörist grupların konvoyuna hava saldırısı

Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 tır, saldırıların hedefi oldu.

Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.

Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.