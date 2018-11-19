Deyrizor’da çatışmalar şiddetlendi

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD ve müttefiki YPG/PKK, Deyrizor'daki şiddetli saldırılarını, DEAŞ'ın kentteki kalesi Hecin ilçesinde yoğunlaştırdı.

Sivil ölü ve yaralıların olduğu biliniyor ancak sayısıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.

YPG/PKK'nın DEAŞ karşısında ilerleme kaydedemediği öğrenildi.

Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan önceki gün yapılan açıklamada, koalisyonun Suriye'nin Deyrizor vilayetine bağlı Hacin ilçesinde düzenlediği hava saldırılarında sivil kayıplar olduğu iddiaları reddedilerek, bölgede başka aktörlerin de hava saldırısı yaptığı ifade edilmişti. Koalisyonun saldırılarında 12-15 Kasım'da en az 37 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA