Dicle'deki feribot faciasında işletme müdürü gözaltına alındı

Irak'ın Musul kentinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasının ardından kaçmaya çalışan işletme müdürü yakalandı.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, dün Dicle Nehri kıyısında yer alan El Cezire Parkı'ndaki feribotun batmasından sonra 9 park çalışanını gözaltına alan güvenlik güçleri, parkın işletme müdürünü de Musul vilayetinden kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bu arada Musul İl Meclisi Üyesi Gazvan ed-Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini söyledi.

- Cumhurbaşkanı Salih Musul'da

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de olay üzerine bugün Musul'a gitti. Salih, sayıları belli olmayan nehirdeki kayıpları arama ve kurtarma faaliyetini takip etmek için Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Salih'e Musul Valisi Nufeyl Hamadi de eşlik etti.

- "Batan feribotta 287 kişi vardı" iddiası

Irak Meclisi Musul Milletvekili Ahmed el-Cuburi ise yaptığı yazılı açıklamada, El Cezire Parkı'ndaki güvenlik kameralarından elde edilen verilere göre, batan feribotta 103 kadın, 86 erkek ve 98 çocuk olmak üzere toplam 287 kişinin olduğunu ileri sürdü.

Cuburi, yapılan ilk incelemelere göre 50 kişilik taşıma kapasitesi olan feribotun aşırı yükleme sonucu battığını ifade etti.

- Musul Barajı'ndan bırakılan su miktarı düşürüldü

Öte yandan Irak Su Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak ve su seviyesinin yükselmesinin önüne geçmek için Musul Barajı'ndan bırakılan su seviyesinin en aza düşürüldüğü belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dün olayın hemen ardından Musul'a gitmişti. Abdulmehdi daha sonra ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Irak İçişleri Bakanlığınca dün gece itibarıyla faciada ölü sayısının 100'e çıktığı bildirilmişti.