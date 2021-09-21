Dışişleri'nden Lübnan açıklaması: 'Büyük memnuniyet duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Necib Mikati liderliğindeki yeni hükümetin Meclis'ten güvenoyu almasından büyük memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da Necip Mikati liderliğindeki yeni kabinenin Meclisten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzun bir aradan sonra işbaşına gelen yeni hükümetin Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine ve Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı ve yeni hükümete elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceği de belirtildi.

Lübnan'da yeni hükümet

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Lübnan'da, 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da yeni hükümet, oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla Meclisten 20 Eylül'de güvenoyu aldı.