Dışlandığını hissederek istifa eden Zarif, görevine döndü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifasını geri çekti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifa mektubu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Humeyni'nin dediği gibi 'emin, onurlu, cesur ve dindar' olarak ABD'nin ağır baskılarına karşı ön safta yer aldığınız için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul etmiyorum" demişti.

Zarif, Instagram hesabındaki son paylaşımında “Tüm hayatımı ülkeye ve büyük halkına hizmetle geçirdim. Dış politika zaferinden ve Dışişleri Bakanlığı'nın dış politika geliştiren kurum olarak güvenilirliğinden, ulusal çıkarları ve İran halkının uluslararası arenadaki haklarını korumada ön saflarda bir kurum olmasından başka bir kaygım yok” dedi.

Zarif ayrıca “Dışişleri Bakanlığı'nın tüm sorumluluklarını, herkesin işbirliği ve koordinasyonu ve aynı zamanda rehberliğiyle, Dini lider ve Cumhurbaşkanı'nın sağduyusu ve nezaretiyle, anayasa ve yasalar çerçevesinde, güçlü bir şekilde yerine getireceğini umuyorum” diye de ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 13:04