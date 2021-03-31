DİTİB, İdlib'de 6 bin konut yapacak

Bölgedeki yetimhanelerde yaşayan ailelere hayırseverlerin fitre ve zekatlarını teslim eden heyet, daha sonra Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 5 yetimhaneyi, Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Kültür Merkezini, ihtiyaç sahibi ailelerin giyim eşyalarını karşılamak üzere kurulan "Hayır Çarşısı'nı", Diyanet Vakfı tarafından inşası devam eden imam hatip lisesini, gençlik merkezi ve kütüphaneyi ziyaret etti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, evlerini terk etmek zorunda kalan mağdur aileler için DİTİB tarafından hayırseverlerin katkılarıyla inşası devam eden konutları yerinde görmek amacıyla İdlib'e geldiklerini söyledi.

Türkmen, Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İyilik Konutları Projesi kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde, içinde okul ve cami gibi ibadethane ve sosyal tesislerin de yer aldığı 800 bin konut inşaatının devam ettiğini memnuniyetle yerinde gördük. Almanya DİTİB dernekleri ve hayırsever cemaati adına 6 bin konutun yapımını üstlenmiş bulunuyoruz. Konut bölgesindeki cami ve okul inşaatını da üstleneceğiz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla inşaatı devam eden 'İyilik Konutları'ndaki' çalışmaları yerinde gördük. İyilik hareketimize katılan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Türkmen, 2018 yılında Köln DİTİB Eyalet Bölge Birliği tarafından Azez'de yaptırılan, 1800 öğrencinin eğitim gördüğü 22 derslikli ilköğretim okulunun bütün bakım, onarım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini dile getirerek, Azez'de hizmet veren gençlik merkezi ile Kur-an Kursu'nun bakım masraflarının Köln Gençlik Birliği tarafından karşılanacağını bildirdi.