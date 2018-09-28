Doğu Akdeniz’de Mısır-İsrail ortaklığı

İsrailli ve Mısırlı firmalar ortak olarak Doğu Akdeniz Gaz Şirketi’nin (EMG) yüzde 39’luk hissesini 518 milyon dolara satın aldıklarını açıkladılar.

Anlaşmaya göre, İsrail’i Sina’ya bağlayan EMG’ye ait boru hattının İsrail ve Mısır ortaklığında işletilmesi öngörülüyor. Böylece İsrail, Mısır’a doğal gaz sevkiyatı yapabilmesinin önündeki engeller teknik olarak kalkmış oluyor.

Geçmişte birbirine düşman olan iki ülkenin doğal gaz üzerinde anlaşması Mısır yönetiminin Petrol Bakanı’nı da memnun etti. İki ülke arasında doğal gaz ticaretini engelleyen Mısır yasalarının da askıya alındığı duyuruldu.

İsrail, Mısır’da bulunan doğal gaz tesislerini kullanarak Avrupa’ya da gaz ihraç edecek.

Büyük oranda doğal gaza ihtiyaç duyan Avrupa pazarına açılacak olan İsrail’in Mısır’daki hazır tesisleri kullanmasıyla yüklü miktarda kar ettiği bildiriliyor.



