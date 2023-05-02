Dört Arap ülkesinden kritik toplantı

Ürdün, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında Pazartesi günü Suriye dışişleri bakanının katılımıyla Amman'da gerçekleştirilen beşli görüşme başladı. Ürdün dışişleri bakanı, dört Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye ile ilgili toplantısının başlamasından kısa bir süre önce bu ülkenin dışişleri bakanıyla bir araya geldi.

Al-Arabi Al-Jadeed'den alıntı yapan ISNA'ya göre, bu görüşme Ürdün'ün başkenti Amman'daki otellerden birinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

Bu toplantıda Irak Dışişleri Bakanı Fawad Hussein, ülkesinin bölgesel çıkarları güvence altına almak için anlaşmazlıkların çözümünde diplomasiye olan bağlılığını ifade etti.

Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının Amman'daki istişare toplantısında yaptığı konuşmada Hüseyin, "Irak'ta terörden daha tehlikeli bir şey olmadığını ve terörün amacının hükümetin güvenilirliğini zayıflatmak, dolayısıyla Irak'ta istikrara yardımcı olmak olduğunu anlıyoruz. Programların çokluğu, müdahaleleri, irade ve ideoloji çatışması nedeniyle kardeş ülkelerin çile çektiği kardeş ülkeler, bizim görevimiz olmuştur. Suriye'de istikrarı ve kalkınmayı yeniden sağlama ve ekonomik kaynaklarını hükümetin ve vatandaşlarının hizmetine sunma zamanı geldi, ancak bu görevin önündeki engeller ve sorunlar çok fazla; Ama en önemli şey gerçek başlangıca ulaşmak ve sonra gözden geçirme ve düzeltme hakkında konuşabiliriz.

Irak, konuştuğumuz ilkelere ve kapsamını bildiğimiz stratejik perspektiflere dayanarak defalarca Suriye'nin Arap Birliği'ne iadesini talep etti. Arap Ligi'nin Suriye davasıyla ilgili olumlu rolünü oynaması ve ortak çıkarlar sağlayacak şekilde değerlendirmesinin zamanı gelmiştir. Bugün bu ülke büyük bir ulus inşası projesiyle karşı karşıya ve bu, Suriye'nin konumunu yeniden kazanması ve zorluklar karşısında aktif bir ülke olması için bizim daha fazla desteğimizi gerektiriyor.

Irak Dışişleri Bakanı açıkladı: Bugün bölgede istikrar ve güvenlik sütunlarını sağlamlaştırma amacıyla çabaları entegre etmek için çalışmalıyız. Bu bağlamda Arap ülkeleri ve Basra Körfezi ülkelerinin çıkmazdan kurtulma yaklaşımını cesur bir adım olarak değerlendiriyoruz. Biz Irak'ta her zaman Suriye ve Arap ülkeleri arasında ilişkilerde diyalog ve uzlaşma kanalları açmak için bir anlaşma formülü bulmaya çalıştık, çünkü anlayışın Arap birliği çerçevesinde olduğuna ve belirli ayrıntılar üzerindeki farklılıkların Arap ülkeleri ile etkileşimi durdurmak anlamına gelmediğine inanıyoruz. birbirine göre. Bugün Arap ülkeleri ile Suriye ilişkilerinde yaşanan olumlu değişimlerin göreceğimiz sonuçlara ulaşacağından eminiz.

Hossein, açıklamasında şunları söyledi:

Bu toplantı, Irak'ın Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkileri yeniden başlatma anlaşmasından sonra attıkları pratik olumlu adımları memnuniyetle karşılaması için iyi bir fırsat. Bu adımların önemi, ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgede istikrara ve güvenliğin artmasına yol açacağından kesinlikle emin olmamızdır. Irak, bölge ülkeleri arasında işbirliği için güçlü bir teşvik yaratmaya yardımcı olacağı için bu anlaşmayı ilerletmek için çok çalışıyor. Irak, bölgenin ve halkının çıkarlarına hizmet edecek anlaşmazlıkların çözümünde diplomasiye bağlı olduğunu ilan etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faisal al-Maqdad, Suriyeli bir bakanın 2011'den beri Ürdün'e yaptığı ilk ziyarette bu toplantıya katılıyor.

Bu görüşmede Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri, Fuad Hüseyin ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da hazır bulunuyor.

Daha önce Suriyeli muadili Faysal el-Makdad ile yaptığı bu görüşmede Eymen el-Safadi, Suriye krizine Ürdün'ün inisiyatifine dayalı siyasi bir çözüm elde etmek için Arap ülkelerinin liderliği rolünü oynama çabalarını tartıştı ve diğer Arap teklifleri, sınır güvenliği dahil ikili meseleler, çatışma Uyuşturucu kaçakçılığı, su ve mültecileri araştırdı.