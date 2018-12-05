Dörtlü Suriye zirvesinin ikincisi yapılacak

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye meselesini görüşmek için bir araya gelebileceklerini duyurdu.

Ushakov, “Erdoğan ve Merkel ile eğer gerekirse Suriye konusunda Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron’un katılımıyla yeni bir zirve gerçekleştirmek konusunda anlaştık” dedi.

Toplantının gerçekleştirileceği yerin İstanbul dışında başka bir yer olabileceğini belirten Ushakov, “Liderler her zaman İstanbul’da görüşmek istemeyebilirler” ifadelerini kullandı.

Ushakov, bu toplantı için liderlerin sadece ön hazırlıklarının olduğunu, toplantının yeri ve zamanının eş zamanlı olarak belirleneceğini belirtti.

Kaynak: İHA