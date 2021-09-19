'Dosyaları kapanmak üzere olan 6 esir mesajlarını dünyaya ulaştırmayı başardı'

Kemamci, "Toplum tarafından tamamen unutulmuş olan 6 esir, mesajlarını dünyaya ulaştırmayı başardı. Umarım bu mesaj, esirleri kurtaracak olanlara da ulaşabilmiştir." dedi.

Gilboa’dan firar ettikten 13 gün sonra arkadaşı Munadil Yakub Nufeyat ile bu sabah yakalanan Eyhem Kemamci’nin babası, oğlunun İsrail güçlerince Cenin kentindeki bir evde kuşatılmasının ardından kendisini telefonla aradığını belirtti.

Kemamci, "Gece yarısından sonra bana bir telefon geldi. Telefondaki Eyhem’di. Bana, sığındıkları evde yaşayanların hayatlarını tehlikeye atmamak için kendilerini kuşatan İsrail güçlerine teslim olacaklarını söyledi." diye konuştu.

Oğlu Eyhem ve arkadaşı Nufeyat’ın, çevre ülkelerden birine gitmeyi planlamış olduklarını duyduğunu ancak gece yarısı kuşatıldıktan sonra yakalanmalarının kendilerini şaşırttığını ve hüzne boğduğunu belirten Kemamci, "Cenin’deymişler. İki ya da 3 kilometre uzağımdaymış ve iki haftadır özgürlüğü soluyordu da ben ne onun burada olduğunu biliyordum ne de onu görebildim." ifadelerini kullandı.

Kemamci, oğlunun hayatından endişe ettiğini ve işkenceye maruz kalabileceğinden korktuğunu belirterek, uluslararası insan hakları kuruluşlarına devreye girmeleri çağrısı yaptı.

İsrail polisi bu sabah, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisinin de (Eyhem Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat) yakalandığını duyurmuştu.

Polis, yaptığı yazılı açıklamada, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığını bildirmişti.

Açıklamada, aranan iki firari tutuklunun kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedilmişti.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Munadil Yakub Nufeyat'ın da yakalanmasıyla firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmış oldu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA