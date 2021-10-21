Döviz bürolarını kapattılar

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde çalışma ruhsatı bulunmayan 14 döviz bürosu, spekülasyonları engellemek amacıyla kapatıldı.

Taiz emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, kentte, çalışma ruhsatı bulunmayan 14 büronun, döviz kurlarındaki spekülasyonların önüne geçmek için mühürlendiği belirtildi.

Merkez Bankasının Taiz şubesiyle de koordineli olarak alınan kararın, ülke ekonomisini korumayı hedeflediği kaydedildi.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi, döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. Ülkede ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

AA