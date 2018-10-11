Dubai Havalimanı'nda pasaport kontrolü otomatiğe bağlandı

Dubai havalimanı biyometrik teknolojiyi güvenlikte kullanmaya başladı



Pasaport kontrolü, uluslararası seyahatler için dünyanın en yoğun olduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bugünlerde biraz farklı görünüyor. Havalimanı, bazı havayolu yolcularının sadece 15 saniyede pasaport kontrolünü tamamlayabilmesi için insan kontrolleri yerine biyometrik teknolojiyi kullanan yeni bir “akıllı tünel” uygulaması başlattı.

Yolcuların, akıllı kapılardan geçmeden önce bir kiosk'a kayıt olmaları gerekiyor.

Yurtdışı ve Yurtdışı Genel Müdürlük Genel Müdürlüğünü yürüten Binbaşı General Ahmed Ahmed el-Marri, akıllı tünelleri “en yeni ve en eşsiz teknoloji” olarak nitelendirdi ve projenin dört yıldır gelişmekte olduğunu söyledi.

Şimdilik, tesisleri kullanabilen sadece işadamları ve birinci sınıf yolcular.