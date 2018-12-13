Dubai’nin vahşi tarafı görenleri büyülüyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Dubai, gökdelenler ve lüks yaşam stilinden fazlasını barındırıyor. Çoğu çöl ikliminde yok olmuş birçok nadir bitki ve hayvan türü ‘Dubai Çölü Koruma Alanı’ (DDCR) ile koruma altında tutuluyor.

BAE hükümetinin desteklediği 21 milyon dolarlık fonla faaliyetlerini sürdüren DDCR, 87 kilometrekarelik alanda nadir hayvan türleri için özel cepler oluşturmuş.

Henüz tanımlanmamış böcekler, kum tilkileri, temiz akbaba ve çöl kartalı DDCR’nin yaptığı özel ceplerde ziyaretçiler tarafından doğal ortamlarında görülebiliyor.

Dubai’nin çöllerinde üniversitelerle iş birliği içinde biyologların çalıştığı ve son teknoloji araçlarla araştırmaların devam ettiği belirtiliyor.

Dubai çöl turizmi ile 2020'de 20 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

