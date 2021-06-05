Duhok'ta PKK' saldırısı: 5 ölü
Irak'ın yerel gazetesi tarafından yapılan açıklamaya göre; PKK, Irak'ın Duhok şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Peşmerge öldü.
Ortadoğu 05.06.2021, 11:11
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.
Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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