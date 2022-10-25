Dünya Bankası: Lübnan'a 500 milyon dolara kadar kredi verebiliriz

Dünya Bankası yetkilisi Belhac, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüşmesinin ardından sonra basın toplantısı düzenledi.

Belhac, "Başbakan Mikati ile olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle Lübnan ve Dünya Bankası arasındaki güçlü iş birliği fırsatlarından söz ettik. Dünya Bankası her zaman Lübnan hükümeti ve halkını desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'ın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Belhac, "Dünya Bankası, Lübnan'a, sosyal harcamalarda kullanılması maksadıyla 300 ile 500 milyon dolar arasında kredi sunmaya hazırdır." dedi.

Kredinin yüksek bir seviyeye ulaşan yoksulluk sınırının düşürülmesinde özellikle önemli olacağını belirten Belhac, sosyal harcamaların yanı sıra kredinin sürdürülebilir tarım ve gıda sektöründe kullanılabileceğini söyledi.

Belhac, gazetecilerin, söz konusu kredinin elektrik üretimi için gaz ithalatında kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"Elektrik ve enerji mevzusu Lübnan'da çok eski. Dünya Bankası ve Lübnan, 2002'den beri bu konuda iş birliği yapıyor. Bu konuda Lübnan hükümetinin hayata geçirmesi gereken önemli reformlar var. Lübnan hükümeti ile bu reformlar üzerinde görüşüyoruz. Reformlar istenen aşamaya gelir ve bizim de olumlu bakmamıza vesile olursa o zaman bu meseleye (gaz ithalatı) de destek verebiliriz. Ancak bu reformlar halen çok uzakta ve buna elektrik sektörü de dahil."

Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.

Beyrut yönetimi, Kasım 2021'den beri Suriye üzerinden, Mısır'dan doğal gaz ve Ürdün'den elektrik ithal etmek için çalışmalar yürütüyor. Ancak her iki mesele de ABD'nin Suriye'ye uyguladığı "Sezar yaptırımlarına" takıldığı için çok yavaş ilerleme kaydediliyor.