Yemen'de dünya kültür mirası listesindeki camiyi yıkan Husilere kınama

Husiler, konrol altında tbulundurdukları başkent Sana’da Hivret'in ilk yıllarında inşa edilen tarihi En Nehreyn Camisi’ni yıktı. Tarihi cami aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya mirası listesinde yer almaktaydı.

Yemen Vakıflar Bakanlığı ile Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Husilerin tarihi camiyi yıkmasına sert tepki göstererek kınadı.

Vakıflar Bakanlığı, caminin yıkımını şiddetle kınayarak, söz konusu eylemi Yemen halkı, kimliği ve medeniyetine karşı "nefretin" bir delili olarak nitelendirdi.

Öte yandan Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı da tarihi caminin yıkılması ile ilgili olarak, sorumluların yargılanması için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Husilerin Yemen’in tarihi yapılarına zarar vermesinin engellnmesi için Bakanlık ayrıca UNESCO dahil tüm uluslararası kuruluşlara harekete geçmesini istedi.

Kaynak: YENİYEMEN.NET