Dünyada ilk! TBMM'den Gazze'ye heyet gidiyor
İsrail saldırıları altında yerle bir olan Gazze'ye dünyada ilk kez Türkiye'den bir heyet gidiyor.
Ortadoğu 24.10.2023, 16:22
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
Yanık, "Yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmalarımızı başlattık." dedi.
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