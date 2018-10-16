Dünyadan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinden Suudi Arabistan'a şeffaflık ve işbirliği çağrısı yapılıyor.

Dünyadan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

ABD'den Avrupa ülkelerine, Kanada'dan Pakistan'a birçok ülke ve uluslararası kuruluşlar Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Suudi Arabistan'a şeffaflık ve iş birliği çağrısında bulunuyor.

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