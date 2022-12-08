Dürziler Rus güçlerini bölgeden kovdu

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Suveyde kentinde halk, son günlerde meydana gelen protestoları soruşturmak üzere kente gelen Rus güçleri kovdu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Dera kırsalından yola çıkan Rus güçlerine ait 2 askeri araç, Esed rejimine bağlı istihbarat personelleri ile birlikte Suveyde kentinin batısındaki Sale köyüne giriş yaptı.

Rus güçleri ve Esed rejimine bağlı yetkililerin son günlerde yaşanan rejim karşıtı protestoları soruşturmak için bölgeye geldiği ifade edildi.

Ancak köy halkının Rus güçlerin köyde varlık göstermesine karşı çıktığı ve durumu protesto ettiği öğrenildi. Daha sonra Rus güçlerin köyü terk ettiği belirtildi.

Suveyde halkı daha önce de Rusları bazı bölgelerden çıkarmıştı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyde bölgesinde halk üç gün önce kötüleşen ekonomik durum ve güvenlik sorunları nedeniyle valilik binasını basmıştı.

Öfkeli kalabalığın "halk rejimin düşmesini istiyor" sloganları attığı ve bu şekilde valilik binasına yürüdüğü aktarılmıştı.

Beşar Esed rejiminin kontrolü sağlamakta zorlandığı Süveyde bölgesinde sık sık rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Bölgede Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News