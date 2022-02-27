"Ekonomik kazanımlar için nükleer yapımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Entekhab haber sitesine göre, Kalibaf, Viyana'da süren nükleer müzakerelerdeki son durumun değerlendirildiği kapalı meclis toplantısında konuştu.

Kalibaf, "İran'ın nükleer yapısını korumak her şeyin önündedir. Yani ekonomik çıkar sağlamak için nükleer yapımızı yok etmemiz söz konusu değildir." dedi.

Görüşmelerde İran tarafının bazı taleplerine ulaştığını dile getiren Kalibaf, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili garantiler konusunda bazı sorunların yaşandığını, bu konunun da zamanla çözüleceğini umduklarını açıkladı.

Kalibaf, "Çözülmesi gereken güvenlik önlemleri ve nükleer teknolojimize ilişkin soru işaretleri giderilmelidir ve yaptırımlar kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, nükleer müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere geçen günlerde Tahran'a gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin bu akşam Viyana'ya gitmesi bekleniyor.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.