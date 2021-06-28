Elektrik santraline yönelik füze saldırısını DEAŞ üstlendi
Irak'ta Salahaddin Termik Santraline katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.
Ortadoğu 28.06.2021, 12:03
DEAŞ'a bağlı internet sitesinde, örgütün Salahaddin'deki elektrik santraline füze ile saldırı düzenlediği duyuruldu.
Konuyla alakalı ayrıntılı bilgi verilmezken, resmi makamlardan da açıklama yapılmadı.
Irak Elektrik Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyindeki Salahaddin Termik Santralinin, katyuşa füzesiyle hedef alındığını, santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğunu bildirmişti.
Saldırının, Irak'taki elektrik santrallerine yönelik ilk füze saldırısı olduğu ifade ediliyor.
Salahaddin ile başkent Bağdat'ın kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlayacak termik santralın açılışı, geçen hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından gerçekleştirilmişti.
AA
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