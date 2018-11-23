Elemansız kalan YPG/PKK'dan sözde bildiri

Yıllardır Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka zulüm eden YPG/PKK, her geçen gün baskısını artırmaya devam ediyor.

Vergi adı altında Münbiç’te örgüte para toplayan YPG/PKK, bu kez de insanları zorla çatışma bölgelerine göndermek için baskılar yapıyor.

Teröristler tarafından Münbiç’te yayımlanan bildiride, 18 yaşını dolduran herkes askere çağrılıyor. Bu bildirinin ardından Münbiç’in çevresine kontrol noktası kuran teröristlerin 18 ile 30 yaş arasındaki sivilleri zorla alıkoymaya çalıştığı belirtildi.

Yayımlanan bildirinin sahada pratik anlamda bir sonucunun olmayacağını düşündüğünü ifade eden Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, “Çünkü bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi iradenin hem Münbiç’te hem de Fırat’ın doğusundaki bataklığı kurutma noktasında kararlı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Örgütün çağrısını dikkate almayıp, örgüte katılmayanların zorla alıkonulacağı belirtiliyor. Münbiç'ten çıkmama konusunda ayak direyen örgüt, askere gitmeyenleri para ve hapisle cezalandıracak.

Sadece Münbiç değil, baskılarla bölgede huzursuzluk yaratan terör örgütü, Rakka'da da Arap bir gence saldırıda bulundu.

Suriye Demokratik Güçleri milislerinin saldırısına tepki göstermek için Rakkalı gençler protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 15:29