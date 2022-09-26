Emekli asker maaşlarına yüzde 300 zam!

Emekli askerler, "düşük maaş" ve "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için 2022 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde toplandı.

Savunma Bakanı Slim de göstericilere destek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Beyrut'taki Meclis binasının önüne geldi.

Slim, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.

Ardından emekli askerlerin bulunduğu alana gelen Slim, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, "Maaşların yüzde 300 artırılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Slim, değişen maaşların 2023 bütçesinden tahsil edileceğini ve o dönemki bütçe esas alınarak değişikliklerin yapılacağını söyledi.