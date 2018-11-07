Endonezyalı alim ve FPI lideri S. Arabistan'da tutuklandı

Endonezya İslami Savunma Cephesi ( FPI) lideri Muhammed Rizieq Shihab bir süre önce yerleştiği Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Endonezya Dışileri Bakanlığı Shihab'ın Mekke'de güvenlik güçleri tarafından sorgulandığını doğruladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Christiawan Nasir, 5 Kasım tarihinde bir Endonezya vatandaşı ve Muhammed Rıza Şihab'ın (MRS) Suudi Arabistan tarafından tutuklanmasına ilişkin şikâyette bulunmasının ardından Cidde'deki Endonezya Başkonsolosluğu'nda konsolosluk görevlilerinin bir arama yaptıklarını söyledi.

Konsoloslukta yapılan inceleme sonrası, "Arama sonuçlarından, MRS'nin Suudi güvenlik güçleri tarafından Mekke polisi tarafından sorgulandığı doğrulandı." denildi.

Muhammed Rizieq Shihab kimdir ?

24 Ağustos 1965 Jakarta doğumlu Muhammed Rizieq Shihab Seyyid soyundan bir akademisyen ve İslami Savunma Cephesi (FPI) lideri.

1992 yılında Endonezya'ya dönmeden önce Suudi Arabistan'da bir yıl boyunca lise öğretmeni olarak çalıştı. Endonezya'da din dersleri vermenin yanı sıra, Jamiat Kheir'de Medrese Aliyah Müdürü olarak görev yaptı.

Mayıs 2017'de Suudi Arabistan'a yerleşti. Evli ve yedi çocuğu var.